Между Польшей и Литвой заработал газопровод GIPL

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Между Польшей и Литвой 1 мая заработал газопровод GIPL, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление компании Amber Grid. Реализовать проект, связывающий рынки стран Балтии и Финляндии с системой Евросоюза, удалось раньше намеченного срока.

1 мая 2022 года, как и планировалось, газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, был запущен, передав первые потоки газа, — говорится в сообщении.

Запущенный газопровод позволит укрепить независимость энергетическую региона и интегрировать Прибалтику и Финляндию в европейский газовый рынок, следует из заявления. Официальная церемония по случаю открытия GIPL состоится 5 мая, в ней примут участие президенты Литвы, Польши, Латвии, министры энергетики Прибалтики и Польши, а также еврокомиссар по вопросам энергетики.

Ранее стало известно, что Финляндия также готовится прекратить поставки природного газа из России уже к маю текущего года.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, компании из этих государств должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублёвые счета импортёров.

27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, что вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны высокопоставленных чиновников.

Так, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России. Он пообещал, что в республике не возникнет дефицита газа. По его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, назвал приостановку поставок российского газа в страну местью за санкции, которые польские власти ввели в отношении российских и белорусских олигархов, а также предприятий.