Метеорит пробил крышу и упал в 10 сантиметрах от головы женщины

Жительница канадского города Голден осталась в живых после того, как в её дом попал метеорит. Рут Гамильтон рассказала, что проснулась от ужасного грохота и обнаружила рядом с подушкой камень размером с небольшую дыню. Первоначально хозяйка дома и прибывшая на место полиция не поняли, что объект на кровати прилетел прямиком из космоса. Об этом сообщает New York Post.

Я вскочила и сразу же включила свет. Я вообще не могла понять, что произошло. Когда приехала полиция, мы связались с местными строителями, чтобы уточнить, не проводили ли они какие-то работы. Они нам сообщили, что видели, как что-то яркое падает с неба, — рассказала Гамильтон.

Позже женщина связалась с учёными местного университета, которые пообещали, что изучат камень, а затем вернут его владелице. Канадка призналась, что надеется на то, что страховка покроет причинённый ущерб дому.

A meteorite crashed through a woman's roof in Canada and landed on her pillow while she slept. Depending on age and composition, it could be worth over $100k #space pic.twitter.com/3RWUfInl8f — Latest in space (@latestinspace) October 13, 2021

Ранее стало известно, что Россия предложила странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе. Об этом говорится в заявлении замглавы делегации России в Первом комитете Генассамблеи ООН Константина Воронцова.