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Метеорит пробил крышу и упал в 10 сантиметрах от головы женщины

23:58, 13 октября 2021
Метеорит пробил крышу и упал в 10 сантиметрах от головы женщины Фото: Pixabay
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Жительница канадского города Голден осталась в живых после того, как в её дом попал метеорит. Рут Гамильтон рассказала, что проснулась от ужасного грохота и обнаружила рядом с подушкой камень размером с небольшую дыню. Первоначально хозяйка дома и прибывшая на место полиция не поняли, что объект на кровати прилетел прямиком из космоса. Об этом сообщает New York Post.

Я вскочила и сразу же включила свет. Я вообще не могла понять, что произошло. Когда приехала полиция, мы связались с местными строителями, чтобы уточнить, не проводили ли они какие-то работы. Они нам сообщили, что видели, как что-то яркое падает с неба, — рассказала Гамильтон.

Позже женщина связалась с учёными местного университета, которые пообещали, что изучат камень, а затем вернут его владелице. Канадка призналась, что надеется на то, что страховка покроет причинённый ущерб дому.

Ранее стало известно, что Россия предложила странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе. Об этом говорится в заявлении замглавы делегации России в Первом комитете Генассамблеи ООН Константина Воронцова.

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