Метеорит пробил крышу и упал в 10 сантиметрах от головы женщины

Позже женщина связалась с учёными местного университета, которые пообещали, что изучат камень, а затем вернут его владелице. Канадка призналась, что надеется на то, что страховка покроет причинённый ущерб дому.

A meteorite crashed through a woman's roof in Canada and landed on her pillow while she slept. Depending on age and composition, it could be worth over $100k #space pic.twitter.com/3RWUfInl8f