Место столкновения российского и турецкого сухогрузов показали на видео

Опубликовано видео столкновения российского сухогруза «Русич-10» и турецкого Tahsin İmamoğlu в проливе Босфор. Кадры показало турецкое издание Yeni Safak.

Russian, Turkish cargo ships collide in Istanbul's Bosphorus Strait https://t.co/l297g4gaWg pic.twitter.com/MphXITRojX — Yeni Åafak English (@yenisafakEN) September 25, 2021

Инцидент произошёл в пять утра. РИА Новости со ссылкой на судоходную компанию «Волжское пароходство» сообщает , что причиной ЧП стал отказ рулевого управления турецкого судна. На борту российского сухогруза находятся 11 человек, все они граждане РФ.

Также береговая служба сообщила ещё об одном инциденте с участием российского судна. Сухогруз «Волжский-40» направлялся в Россию из Текирдага, а на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном. Береговая охрана отбуксировала «Волжский-40» к якорной стоянке Ахыркапы.

Ранее сообщалось, что в Японском море столкнулись японский сухогруз Byakko и химический танкер Ulsan Pioneer, который выступает под флагом Маршалловых островов.