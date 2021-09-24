Место столкновения российского и турецкого сухогрузов показали на видео

Инцидент произошёл в пять утра. РИА Новости со ссылкой на судоходную компанию «Волжское пароходство» сообщает, что причиной ЧП стал отказ рулевого управления турецкого судна. На борту российского сухогруза находятся 11 человек, все они граждане РФ.
Также береговая служба сообщила ещё об одном инциденте с участием российского судна. Сухогруз «Волжский-40» направлялся в Россию из Текирдага, а на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном. Береговая охрана отбуксировала «Волжский-40» к якорной стоянке Ахыркапы.
Ранее сообщалось, что в Японском море столкнулись японский сухогруз Byakko и химический танкер Ulsan Pioneer, который выступает под флагом Маршалловых островов.