Мэры крупных городов Украины ведут переговоры о создании своей партии

Переговоры о создании новой партии ведут мэры крупнейших городов Украины — Киева (Виталий Кличко) и Днепра (Борис Филатов).
Как сообщает ТАСС, оба градоначальника подтвердили свою заинтересованность в создании новой политической силы в стране. Кроме того, они ведут переговоры и с другими мэрами.
Местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин, и мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы смогли бы представить эту политическую силу, — отметил Кличко.
Филатов, в свою очередь, сообщил, что на Украине около 30% избирателей разочаровались в существующих партиях и ищут какую-то альтернативу им и партия местного самоуправления может стать такой силой.
Отмечается, что название новой организации пока условное — «Партия мэров». Новая организация может появиться перед выборами в местные органы власти, назначенными на 25 октября 2020 года.
Ранее, как писал NEWS.ru, Кличко заявил, что из-за пандемии коронавируса столица Украины потеряла около $37 млн. По его прогнозам, эта цифра может увеличиться.
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