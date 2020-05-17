Мэры крупных городов Украины ведут переговоры о создании своей партии

https://static.news.ru/photo/4a452f48-987e-11ea-834a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/lnlnln-1131094

Переговоры о создании новой партии ведут мэры крупнейших городов Украины — Киева (Виталий Кличко) и Днепра (Борис Филатов).

Как сообщает ТАСС, оба градоначальника подтвердили свою заинтересованность в создании новой политической силы в стране. Кроме того, они ведут переговоры и с другими мэрами.

Местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин, и мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы смогли бы представить эту политическую силу, — отметил Кличко.

Филатов, в свою очередь, сообщил, что на Украине около 30% избирателей разочаровались в существующих партиях и ищут какую-то альтернативу им и партия местного самоуправления может стать такой силой.

Отмечается, что название новой организации пока условное — «Партия мэров». Новая организация может появиться перед выборами в местные органы власти, назначенными на 25 октября 2020 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кличко заявил, что из-за пандемии коронавируса столица Украины потеряла около $37 млн. По его прогнозам, эта цифра может увеличиться.