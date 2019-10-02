https://static.news.ru/photo/04f89282-e522-11e9-9ff4-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя подписание «формулы Штайнмайера», заявила, что говорить об отмене антироссийских санкций ещё рано.

По её словам, для урегулирования ситуации на Украине предстоит сделать много шагов, передаёт РИА Новости .

По Украине мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции, — сказала политик.

1 октября в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта «формула» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Она получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинская власть не понимает последствий «формулы Штайнмайера», писал News.ru.