В июле Германия займёт место председателя Евросоюза на шестимесячный срок. В числе приоритетов, которые обозначила канцлер Ангела Меркель, — развитие отношений с Китаем. Готовность говорить с Пекином с позиции союзника, а не врага идёт вразрез с линией ближайшего политического и экономического партнёра ЕС — Соединённых Штатов. О «развороте на Восток» говорит и молчание Брюсселя и Берлина на фоне принятия в КНР противоречивой резолюции, ограничивающей автономию Гонконга.

Отношения США и Китая — двух крупнейших экономических партнёров Евросоюза — находятся в острой фазе после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил правительство КНР в сокрытии информации о коронавирусе и его распространении. Новым поводом для конфликта двух стран стала принятая 28 мая резолюция о разработке законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге, ограничивающего его автономию. Конгресс США уже пригрозил КНР ответными мерами, а в самом городе начались массовые протесты.

Страны Евросоюза также выразили озабоченность ситуацией вокруг автономии Гонконга, однако воздержались от жёстких заявлений. Нетипичное для ЕС молчание подкрепило выступление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором он предрёк конец американской системы и наступление «азиатского века». По его словам, пандемия коронавируса станет поворотной точкой: США впервые не возглавили международные усилия в борьбе кризисом. По мнению дипломата, Евросоюзу необходимо выстроить отношения с Китаем, основанные на «доверии, прозрачности и взаимности».

Заявления Борреля подверглись критике внутри ЕС и были расценены как потакание действиям Пекина из-за оказываемого давления на институты объединения. Однако выступление Меркель на мероприятии в фонде имени Конрада Аденауэра подтвердило грядущие изменения в политике Евросоюза.

Отношения Европы с Китаем будут одним из внешнеполитических приоритетов нашего председательства в ЕС. Евросоюз имеет большой стратегический интерес в том, чтобы активно формировать отношения с Китаем, одним из важнейших акторов этого столетия, — сказала канцлер ФРГ, презентуя программу своего председательства в ЕС.

Ангела Меркель Henning Schacht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Среди амбициозных задач, которые поставила перед собой Меркель, было заключение инвестиционного соглашения с Китаем, переговоры по которому длятся уже практически десять лет, и проведение в Лейпциге саммита ЕС — Китай, намеченного на сентябрь 2020 года.

Выстраивание отношений с Пекином — задача, посильная только канцлеру ФРГ, считает немецкий специалист по КНР Франк Сирэн. По его словам, Меркель — наиболее популярный европейский политик в Китае и вместе с тем неформальный лидер Евросоюза. Китаист считает, что канцлер намерена дистанцироваться от конфликта Вашингтона и Пекина, параллельно продвигая европейские экономические интересы. Такой разворот будет иметь долгоиграющие последствия для всего объединения, а сам процесс перестройки внешнего курса ЕС не закончится с уходом Меркель из политики в 2021 году.

По словам эксперта, на пути канцлера стоит главная проблема — отсутствие консенсуса внутри Евросоюза по отношению к Китаю. Пандемия коронавируса лишь усугубила разногласия среди стран — членов объединения. Так, Италия, Греция, Венгрия и Чехия не скрывают свои симпатии в отношении Пекина и охотно принимают от него помощь. Нарастающее влияние Китая на эти страны вызывает обеспокоенность в Брюсселе, который до пандемии коронавируса воспринимал КНР исключительно как соперника, в том числе в таких регионах, как Западные Балканы и Южная Африка.