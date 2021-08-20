Меркель назвала условие ввода санкций против «Северного потока — 2»

В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в воскресенье обсуждался вопрос строительства «Северного потока — 2» и ввода санкций. Канцлер ФРГ на брифинге по итогам переговоров назвала условие, при котором санкции против «Северного потока — 2» всё-таки могут быть введены. Трансляция велась в Facebook офиса президента.

Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие, — отметила она.

Меркель также добавила, что «Северный поток — 2» «не российско-германский проект». Кроме того, канцлер пояснила Зеленскому: Берлин понимает опасения Киева, связанные с проектом, и «очень серьёзно» к ним относится.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал газопровод опасным геополитическим оружием Кремля. По итогам встречи президент Украины также заявил: Киев отказывается «говорить о газопроводе с точки зрения экономики».

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.