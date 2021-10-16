Меркель и Эрдоган поспорили о коалиционном правительстве

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в вопросе более подходящей формы правления для государства. Турецкий лидер настаивал на том, что после отказа от коалиционного правительства стало лучше. На что Меркель заявила, что не смотря на все трудности, для её страны это наиболее подходящий вариант, сообщает РИА Новости.

С Меркель в турецко-немецких отношениях был успешный период. Но с коалиционным правительством работать всегда сложно. В Турции при нем было много проблем, но с переходом на президентскую систему мы от них избавились и начали интенсивно работать, - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Меркель.

В свою очередь, канцлер Германии отметила, что коалиционное правительство лучше всего подходит Германии, и страна не собирается менять эту систему в пользу президентской.

Меркель сейчас находится с официальным визитом в Турции. Он станет последним для неё в должности канцлера.

На прошедших в сентябре выборах в парламент Германии победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занял второе место. Теперь партии должны будут сформировать коалиционное правительство. До этого момента Ангела Меркель продолжит работу в качестве канцлера.