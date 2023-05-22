Мэр Тбилиси выступил против виз для россиян

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения визового режима для россиян. По его словам, которые приводит РИА Новости, Тбилиси приветствует приезд как можно большего числа туристов в Грузию и приход в страну компаний, не подпавших под санкции.

Нет никакой необходимости в введении визового режима для граждан России. Мы приветствуем приезд как можно большего числа туристов в Грузию, — заявил Каладзе.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что Тбилиси не устанавливает визовый режим для граждан России, а также не запрещает авиарейсы, так как это может вызвать неблагоприятные ответные меры со стороны Москвы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее назвала нежелательным прибытие в Тбилиси первого за четыре года прямого авиарейса из России. Она заявила, что РФ отправила самолет, несмотря на противодействие грузинского народа. До этого Россия отменила действовавший с 2019 года запрет на прямое авиасообщение с Грузией, а также разрешила ее туристам быть в РФ без виз до 90 суток.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до этого положительно оценил решение России об отмене виз и возобновлении прямого авиасообщения между странами. Он отметил, что страна сможет принимать рейсы российских авиаперевозчиков, не подпавших под санкции ЕС.