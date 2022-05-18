Мэр Горловки заявил о захвате натовских трофеев Мэр Горловки Приходько заявил о захвате натовских трофеев

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Во время боевых действий войска ДНР захватили тепловизоры и бронежилеты производства НАТО, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько изданию ИА SM-News. О трофеях ему рассказала начальница местного отдела культуры. За последнее время, по его словам, она стала совсем другим человеком.

Мы поимели и тепловизоры, и много бронежилетов хороших натовских, поэтому мы своё дело выполнили, — отчиталась мэру женщина.

Приходько также похвалил военных за стремление максимально избегать потерь. Он заявил о желании «снять шляпу» перед командирами третьих бригад за то, что они не штурмуют бездумно укрепления на своём пути.

12 мая первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что увеличение сроков военной операции не изменит её ход и не остановит Россию в достижении задач. Затянуться она может, по его мнению, из-за стран Запада.

До этого, 10 мая, президент США Джо Байден предположил, что у главы российского государства Владимира Путина нет плана по выходу из сложившейся на Украине ситуации. По словам американского лидера, такой вариант вызывает у него обеспокоенность. Он выдвинул версию о том, что Путин, возможно, ждал разделения НАТО и Евросоюза, но ничего подобного не произошло.