«По всей стране»: в Днепре оспорили статус «столицы» телефонных мошенников

Колл-центры телефонных мошенников есть по всей Украине. Подобной фразой мэр Днепра Борис Филатов оспорил высказывание заместителя председателя правления Сбербанка России Станислава Кузнецова, который назвал украинский город «столицей» телефонного мошенничества. Слова главы Днепра приводит издание «Страна.ua».

Вообще не понимаю почему он так говорит. Такие кол-центры мошенников есть по всей стране, — сказал мэр Днепра.

При этом Филатов подчеркнул, что полиция должна бороться с телефонным мошенничеством.

Ранее Кузнецов заявил, что «столицей» телефонного мошенничества сегодня по праву считается Днепр. По его словам, пик по количеству кол-центров в этом городе в конце 2020 года достиг умопомрачительной цифры.

Кузнецов добавил, что в настоящее время их число в Днепре уменьшилось до 150. В таких конторах задействованы от 10 до 150 человек. Сейчас днепровские кол-центры работают по схемам «звонок от сотрудника правоохранительных органов», «от Следственного комитета», «от прокуратуры». Специалисты Сбербанка каждый день фиксируют от трёх до семи тысяч звонков жителям РФ из этих организаций.