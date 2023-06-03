«Быстрее свильнуть»: расшифрован жест рукой премьера Люксембурга Зеленскому Физиогномист Воеводин: Зеленский «довел» премьера Люксембурга, и тот жестом попросил его помолчать

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель позволил себе неприличный жест в адрес президента Украины Владимира Зеленского, так как последний мог «довести» лидеров государств на полях саммита Европейского политического сообщества, заявил в разговоре с NEWS.ru физиогномист Олег Воеводин. Эксперт не исключил, что над украинским лидером «уже немного смеются».

Собеседник допустил, что Беттель жестом посоветовал Зеленскому «меньше говорить и больше делать».

Не знаю, о чем говорили Зеленский и человек, который повыше него (президент Сербии Александр Вучич. — NEWS.ru). Тем не менее, если я правильно понимаю, тот, кто показал этот жест (премьер-министр Люксембурга. — NEWS.ru), понимает, что цена слов Зеленского практически нулевая, — отметил Воеводин.

Частые оглядывания и активная жестикуляция Зеленского могут говорить о том, что ему не нравится, что над ним смеются, и он пытается найти хоть какую-то поддержку со стороны.

Это показатель того, что ему не хочется видеть, как над ним смеются, он уходит от ответственности. Зеленский показывает своим взглядом, что ищет хоть какую-то поддержку, человека, который бы его подбодрил: «ничего, все нормально, иди». Чтобы мы понимали, первая мысль у него — побыстрее бы отсюда свильнуть, уехать, — резюмировал Воеводин.

На видео, опубликованном в Сети, видно, как Зеленский что-то говорит Беттелю и Вучичу. Затем премьер Люксембурга показывает украинскому лидеру жест рукой, намекающий на излишнюю болтливость. Президент Украины в ответ улыбается, а также пытается продемонстрировать представителям СМИ, что не считает жест Беттеля оскорблением.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил с иронией, что выявил у Зеленского 10 симптомов, и предложил россиянам поставить диагноз украинскому лидеру. В частности, Кадыров обнаружил у президента Украины «повышенный уровень паникостерона», «острую долларовую недостаточность», «обострение клянчества» и «непроходимость контрнаступления». До этого он посвятил Зеленскому стихотворение, в котором назвал его клоуном и гением лицедейства.