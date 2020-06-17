Мексиканские учёные расшифровали таинственный древний иероглиф

https://static.news.ru/photo/fb205cc2-b0a5-11ea-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: gob.mx

Археологи Мексики изучили 2000-летний петроглиф, который нашли в штате Колима. Учёные выяснили, что артефакт является точной картой.

На ней изображена часть древней Мезоамерики, сообщили в Национальном институте антропологии и истории. Иероглиф нашли 7 июня, он находится на частной земле.

Древние люди нанесли его на базальте, который вырвали после извержения вулкана Фуэго-де-Колима. Камень по своей оси направлен в сторону вулкана.

Эксперты сравнили изображение с найденными ранее петроглифами, что подтвердило версию о карте. На ней выемками отмечены крупные поселения людей, а линиями — реки. Кроме того, там отображён ландшафт, частично сохранившийся сейчас.

Археолог Платас Руис рассказал, что такие карты на камнях помогали управлять территориями и передавать знания, так как люди ещё не знали письменности.

Учёные считают, что изображение могло появиться в период между 200 годом до н.э. и 200 годом н.э. Такой вывод они сделали по возрасту гробниц, в которых ранее встречали подобные карты.

Ранее NEWS.ru писал, что в местечке Линцзин в китайской провинции Хэнань археологи обнаружили небольшую статуэтку птицы, возраст которой составляет более 13 тысяч лет. Это делает её самым древним образцом скульптурного искусства Восточной Азии.