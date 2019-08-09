https://static.news.ru/photo/178301a4-bc3b-11e9-b8e6-fa163e074e61_660.jpg 50 Cent Фото: Marcel Thomas/Global Look Press

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер пошутил над динамикой продаж альбомов американского рэпера 50 Cent. В своём Instagram он разместил картинку, согласной которой они серьёзно упали.

При этом в ноябре прошлого года рэпер подтрунивал над Мейвейзером на тему боя последнего с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой.

Ранее 50 Cent скупил все билеты на концерт своего давнего соперника Ja Rule. Музыкант забрал все 200 билетов, чтобы никто не смог прийти в зал. На своей странице рэпер разместил фото, на котором показано, как будет выглядеть площадка. Очевидно, что он воспользовался фотошопом, писал News.ru.