«Механизма не существует»: Лавров о лишении России членства в Совбезе ООН
Лавров заявил об отсутствии механизма лишения России места в Совбезе ООН
Александр Чеков
Александр Чеков
19:21, 02 марта 2022
Сергей ЛавровФото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Не существует таких механизмов, которые могли бы лишить Россию места в Совете Безопасности ООН, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания о проведении «правового анализа» такой возможности.
Лавров добавил, что Москва изумлена комментариями Берлина по Украине и по поставкам оружия.
С изумлением слушаю комментарии европейских, особенно немецких политиков. Моя коллега Анналена Бербок сказала, что, учитывая историческую ответственность, которую Германия осознаёт, её страна просто обязана поставлять оружие на Украину. Это как понимать? Что историческая вина и осознание исторической вины требует от Германии поддерживать неонацистов? Это создаёт немного странные ассоциации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сегодня ЕС и Украина уже ближе, чем когда-либо раньше. Это на что намёк? Наверное, это сигнал, что пока ты русофоб, пока ты фашист, пока ты неонацист, тебе позволено всё, — заявил Лавров.
Также Лавров заявил, что любые вопросы о возможности ядерной войны следует адресовать президенту США Джо Байдену.
Предложение лишить Россию права голоса в Совбезе ООН было высказано президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе беседы с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Помимо этого, он призвал классифицировать действия российских войск на Украине как геноцид украинцев. При этом отмечается, что генсек такими полномочиями не обладает.