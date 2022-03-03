«Механизма не существует»: Лавров о лишении России членства в Совбезе ООН

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Шансы столкновения России и НАТО невысоки, заявил министр обороны Румынии Василе Дынку, передаёт EADaily. Он выразил надежду на то, что стороны не решатся довести дело до третьей мировой войны.

Конфликт между НАТО и РФ маловероятен. Мы не верим, что в конце концов столько иррациональности, что может разразиться третья мировая война, которая может быть разрушительной для человечества. Это маловероятно, —...