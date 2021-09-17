Медведев: Россия никогда не была против развития отношений Украины и ЕС

Украина могла бы развивать отношения с Евросоюзом и без государственного переворота 2014 года, однако она стала «жертвой примитивно понимаемой линии на проведение быстрых демократических преобразований при использовании технологий цветной революции». Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью германской телекомпании Deutsche Welle.

Украинцы могли вполне развивать свои отношения с Европейским союзом, мы никогда против этого не возражали. Мне кажется, что Украина просто стала жертвой примитивно понимаемой линии на проведение быстрых демократических преобразований при использовании технологий цветной революции, — цитирует его телеканал.

Медведев добавил, что тогдашний президент Украины Виктор Янукович был не самым популярным руководителем страны и, скорее всего, проиграл бы следующие выборы. Тогда другой «прозападный» руководитель подписал бы все необходимые документы по ассоциации. По его словам, смену власти в Киеве можно было, скорее всего, провести и без всяких переворотов. Тогда отношения России с Европейским союзом, наверное, отчасти и с Соединёнными Штатами драматически бы не ухудшились.

Медведев считает, что националистически ориентированные силы воспользовались колебаниями Януковича, который раздумал «интегрироваться», и при массированной поддержке со стороны различных американских НПО и других структур всё-таки, по сути, свергли президента Януковича.

Ранее Медведев дал оценку итогам операции, которых США достигли в Афганистане. Зампред Совета безопасности рассказал о причинах, которые сделали бессмысленными все усилия Пентагона по наведению порядка в стране. По его мнению, Соединённые Штаты подошли неправильно к самой сути вопроса, пытаясь навязать стране свои ценности. Медведев отметил, что именно это стало причиной полного провала американцев в попытках избавиться от талибов.