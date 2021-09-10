«Бессмысленно»: Медведев оценил кампанию США в Афганистане

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил кампанию США в Афганистане. По его словам, она закончилась бесславно, а траты на военный контингент в той стране были бессмысленными. Его слова приводит «Газета.ru».

Он напомнил, что 20 лет весь мир потрясла трагедия, когда 11 сентября 2001 года боевики группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) угнали четыре самолёта, два из которых влетели в башни Всемирного торгового центра. Тогда погибли около трёх тысяч человек. Сам Медведев, который тогда занимал пост первого заместителя руководителя Администрации президента РФ, наблюдал за происходящим в прямом эфире.

Было невозможно поверить, что происходящее — страшная реальность, а не очередной голливудский блокбастер, — признался он.

Он отметил, что после этого инцидента и начала американская кампания в Афганистане. Целью Штатов было уничтожение главы «Аль-Каиды» Усамы бен Ладана, однако на этом военные не остановились и продолжили борьбу с терроризмом.

Кампания бесславно завершилась в августе этого года, когда страну покинул последний американский солдат, — добавил зампред Совбеза.

По мнению Медведева, «американцы привыкли навязывать миру свои ценности, которые должны были и здесь стать основой новой политической системы». Тем не менее, афганцы не приняли такое посягательство. В результате, сложилась такая ситуация, что боевики «Талибана» (запрещено в РФ) пришли к власти, и не помогли даже бесконечные «денежные влияния».

Ранее президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года.