Медведев назвал надуманными причины США для выхода из «Открытого неба»

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Россия может отказать в полётах странам — союзницам США в рамках Договора об открытом небе (ДОН), поскольку те будут передавать полученную информацию Вашингтону, заявил первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Я думаю, что для стран НАТО — это тоже полная неожиданность, потому что если американцы выходят, то мы, естественно, тоже прекратим полёты других стран над нашей территорией, и не будет...