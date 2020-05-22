Медведев назвал надуманными причины США для выхода из «Открытого неба»

https://static.news.ru/photo/4ef57b52-9c38-11ea-b31b-fa163e074e61_660.jpgДмитрий МедведевФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты решили выйти из Договора по открытому небу из-за «технических вопросов».
Чисто технические вопросы сами по себе не могут служить оправданием для выхода из этого фундаментального многостороннего соглашения. Собственно, никто не мешает американцам продолжить обсуждение имеющихся озабоченностей, — цитирует Медведева РИА Новости.
Бывший премьер-министр и президент России пригласил США обсудить разногласия в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене.
Как писал NEWS.ru, 22 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД в ответ заявил, что Москва недовольна исполнением договора американской стороной.