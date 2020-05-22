Мир

Медведев назвал надуманными причины США для выхода из «Открытого неба»

17:03, 22 мая 2020 10
Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты решили выйти из Договора по открытому небу из-за «технических вопросов».

Чисто технические вопросы сами по себе не могут служить оправданием для выхода из этого фундаментального многостороннего соглашения. Собственно, никто не мешает американцам продолжить обсуждение имеющихся озабоченностей, — цитирует Медведева РИА Новости.

Бывший премьер-министр и президент России пригласил США обсудить разногласия в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене.

Как писал NEWS.ru, 22 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД в ответ заявил, что Москва недовольна исполнением договора американской стороной.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях