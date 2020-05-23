Медведчук назвал Саакашвили проводником «внешнего управления Украиной»

https://static.news.ru/photo/3f5c4490-8e43-11e9-bdd2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пророссийский оппозиционер, депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, назначенного главой украинского комитета реформ, «очередным проводником политики внешнего управления» страной.

Надо бы сказать, что поживём — увидим, но и сегодня является очевидным, что пользы никакой ни власти, ни тем более стране или украинскому народу Саакашвили на этом посту, который ему искусственно создали, не принесёт, — цитирует Медведчука ТАСС.

По словам политика, «председатель исполнительного комитета по реформам в Украине» — это фиктивная должность, поскольку не даёт никаких законных рычагов управления реформами.

Как писал NEWS.ru, Саакашвили назвал своё назначение неординарным шагом Зеленского и заявил, что готов оказать президенту максимальную помощь в «вытаскивании страны из болота».