Мединский поддержал уголовное дело о сносе памятника маршалу Коневу в Праге

https://static.news.ru/photo/196be7de-8660-11ea-9c4d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и экс-министр культуры Владимир Мединский поддержал уголовное преследование чешских политиков, которые согласовали демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Руководство республики посчитало действия СК России вмешательством во внутренние дела.

Мединский назвал правильным утверждённый 7 апреля закон об ответственности за осквернение российских памятников и мемориалов за рубежом. Экс-министр призвал «не стесняться и сделать закон активно работающим».

Конев не просто освободил Прагу, Конев сохранил Прагу, потому что приказом нашего маршала было запрещено применять тяжёлую дальнобойную артиллерию с целью сохранения исторического города <...> И вот в благодарность мы получаем действия мелких политиков, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого, — цитирует Мединского ТАСС.

По словам главы РВИО, ответственные за демонтаж должны «задуматься, как жить дальше, если их деяние будет признано преступлением».

Как писал NEWS.ru, скульптуру военачальника демонтировали 3 апреля по решению совета муниципалитета Прага-6. Монумент простоял в чешской столице с 1980 года.

Президент республики Милош Земан заявил, что решение российских следователей о возбуждении уголовного дела против ответственных за перемещение памятника может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Чехии.