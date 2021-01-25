Медики Новой Зеландии выявили первый за два с лишним месяца случай COVID-19

https://static.news.ru/photo/1be2bb7c-5eec-11eb-9530-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Медики Новой Зеландии выявили первый за более чем два месяца случай COVID-19. Скорее всего, речь идёт об инфицировании южноафриканским штаммом. Заболела 56-летняя женщина. Она живёт в регионе Нортленд.

Некоторое время назад она вернулась из путешествия по Европе и на протяжении двух недель соблюдала режим самоизоляции. После завершения карантина в отеле, через 10 суток, она вновь сдала анализ на COVID-19. Результат оказался положительным, передаёт радиостанция Radio New Zealand 25 января 2021 года. Накануне процедуры у неё развились симптомы, характерные для COVID-19, поэтому она и решила обратиться к врачам.

В Австралии, в свою очередь, решили закрыть авиасообщение с Новой Зеландией на три дня после известия о новом случае инфицирования. Островное государство добилось значительных успехов в борьбе с пандемией. В стране с населением около 5 млн человек зарегистрировали всего 2288 случаев заражения и 25 летальных исходов.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки являлись лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин сообщил, что известные на сегодняшний день мутации коронавируса, отличающиеся в основном повышенной заразностью, не создадут больших проблем по сравнению с классической формой заболевания. Однако COVID-19 способен развиться в куда более неблагоприятную форму.