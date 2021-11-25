Матвиенко обозначила главную задачу в Карабахе

Сегодня главной задачей в Карабахе является делимитация армяно-азербайджанской границы для избежания возобновления боевых действий в регионе, заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. По её словам, на настоящий момент процесс переговоров продвигается медленно, из-за чего в регионе сохраняется напряжённость.

Спикер Совфеда подчеркнула, что у лидеров стран «хватило мудрости» для остановления кровопролития и запуска мирного диалога. Она также добавила, что Россия будет прилагать все усилия для восстановления мирной жизни в Закавказье.

Сегодня главная задача — делимитация границы таким образом, чтобы ни у кого не возникало желания возобновлять боевые действия. Россия заинтересована в мирном, стабильном Закавказье и мирной жизни людей» и будет делать для этого всё необходимое, — подчеркнула Матвиенко.

Она оценила роль российского миротворческого контингента, который, по её словам, был введён в регион для налаживания мирной жизни, возвращения беженцев и установления доверия между участниками соглашения.

При этом спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова на двусторонней встрече с своей российской коллегой высоко оценила деятельность президента России Владимира Путина в подписании соглашения по Карабаху. Вместе с тем она выразила надежду на их поступательную реализацию.

Мы нацелены построить мир, восстановить стабильность. Без мира и стабильности в карабахском регионе невозможно говорить о мире и стабильности на Южном Кавказе, — сказала Гафарова.

Ранее Путин отметил, что вооружённый конфликт в Карабахе был остановлен благодаря активным посредническим усилиям Москвы. По его словам, ситуация в регионе окончательно ещё не успокоилась, поэтому для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента. Он выступает в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня и безопасности мирного населения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.