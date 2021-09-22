Мать Протасевича рассказала, как общается с сыном

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который находится под домашним арестом в Минске со своей подругой, россиянкой Софией Сапегой, общается с родителями через соцсети раз в два дня. Об этом рассказала его мать Наталья Протасевич изданию «Наша Нiва».

По её словам, они могут поинтересоваться самочувствием сына и обсудить с ним какие-то общие бытовые темы в Telegram. Вопросы, на которые ему нельзя отвечать, он просто игнорирует.

Она добавила, что иногда сестра Романа передаёт ему сигареты, продукты питания, лекарства и книги, а также тёплую одежду и прочие вещи, о которых он просит. Но лично встречаться им не разрешают, вещи забирают охранники.

Я знаю, что мой сын не предатель. Он никогда предателем не был и им не является. Если бы был таким или трусом, то не участвовал бы во всём том, и не занимался бы тем, чем занимался, — заключила Наталья.

В конце мая Протасевич был задержан в аэропорту Минска вместе со своей девушкой, россиянкой Софией Сапегой. Они летели из Афин в Вильнюс самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в аэропорту белорусской столицы из-за фейкового сообщения о бомбе.

Позже оппозиционер признал вину в организации массовых беспорядков. Он заявил, что хочет всё исправить. Через некоторое время Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. При этом оппозиционер активно раздаёт интервью и даже дал пресс-конференцию. Сапега также появилась в эфире белорусского телевидения.