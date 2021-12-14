Маск взял сына X Æ A-12 на церемонию «Человек года»

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, объявленный ранее журналом Time человеком года, пришёл на церемонию вручения награды с младшим сыном по имени X Æ A-12. Видео опубликовал американский предприниматель Марк Бениофф в Twitter-аккаунте.

Выход бизнесмена на сцену с полуторагодовалым ребёнком на руках сопровождали аплодисменты и возгласы умиления зрителей. Всё выступление мальчик провёл на коленях у отца. X Æ A-12 — шестой ребёнок американского миллиардера.

Welcome to NYC X Ã A-12 Musk and @elonmusk ! pic.twitter.com/H7oF8gdsp7 — Marc Benioff (@Benioff) December 14, 2021

Накануне Маск был признан человеком года по версии журнала Time. Об этом объявил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь во время онлайн-трансляции на YouTube-канале. Он назвал предпринимателя личностью, оказывающей необычайное влияние на жизнь всех людей на Земле — и, вероятно, за её пределами. По мнению Фельзенталя, никто не воплощает собой темы этого года — от экзистенциального кризиса до изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — лучше Маска.

Ранее американская газета The Washington Post назвала основателя Tesla самым популярным иностранцем в России. Авторы статьи отметили, что главный секрет успеха Маска заключается в ностальгии россиян по достижениям в космической сфере. Ещё одной причиной популярности публицисты называют историю успеха предпринимателя, который иммигрировал в США из ЮАР.