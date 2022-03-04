Основатель компании Starlink Илон Маск отказался заблокировать российские новостные ресурсы. Он заявил, что пойдёт на подобный шаг только под дулом пистолета, так как является абсолютным сторонником свободы слова. Об этом миллиардер написал в своём аккаунте в Twitter.

С требованием заблокировать российские новостные источники к нему обратились правительства «некоторых стран». При этом, как уточнил бизнесмен, Украины среди них нет.

Ранее миллиардер заявлял о том, что в мире требуется немедленно нарастить добычу нефти и газа. Он отметил, что зелёная энергетика не способна быстро заместить российский экспорт углеводородов. Маск признал, что увеличение добычи полезных ископаемых негативно отразится на его электромобилях Tesla, однако «устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт», отметил он.

Также Илон Маск сообщил, что вместо попавшей под санкции госкорпорации «Роскосмос» проводить технические работы на МКС и следить за её показателями будет его компания SpaceX.