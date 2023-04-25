Маск оценил статью Politico о провале ВСУ Маск назвал содержательной статью Politico о подготовке США к возможному провалу ВСУ

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал содержательной статью обозревателей Джонатана Лемира и Александра Уорда для издания Politico, в которой описываются действия Вашингтона в случае поражения ВСУ. Свою оценку миллиардер оставил под постом его друга Дэвида Сакса в Twitter. Сам Сакс напомнил своим подписчикам, что еще в начале апреля Пентагон высказывал полную уверенность в победе Киева, а теперь готовит всех к провалу.

Содержательная статья, — написал Маск.

В материале американского издания сообщается, что аналитики и источники в американской администрации не верят в успех наступательной операции ВСУ на позиции ВС РФ.

Ранее газета El Mundo сообщила, что Украина вывела большую часть сил из Артемовска. По данным издания, основная масса техники также покидает Артемовск, так как город выполнил «свою миссию для Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью Al Arabiya, что ВСУ не оставят попыток удержать Артемовск, так как потеря города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. По его словам, ситуация в городе остается сложной, но военные не думают отступать.