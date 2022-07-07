Маск и топ-менеджер его компании стали родителями двух близнецов Маск и топ-менеджер его компании Зилис стали родителями двух близнецов

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск и топ-менеджер принадлежащей ему нейротехнологической компании Neuralink Шивон Зилис стали родителями двух близнецов. Прибавление в семействе предпринимателя случилось ещё в 2021 году, сообщает интернет-портал Business Insider.

По имеющимся данным, роды прошли в ноябре прошлого года — за несколько недель до рождения ребёнка Маска и певицы Граймс. Информация о детях стала достоянием общественности из-за подачи в суд ходатайства о присовении им фамилии отца.

Илон Маск является сторонником роста населения на планете. Он становился отцом девять раз, его первый сын умер в младенчестве в 2002 году.

Ранее Маск сравнил современный мир с антиутопиями Оруэлла и нашел его гораздо лучшим, чем в книгах британского автора. Однако миллиардер отметил, что видеонаблюдения в современном мире гораздо больше, чем в книгах.