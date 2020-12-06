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Машину посольства Молдавии в РФ остановили при вывозе контрабанды

10:56, 06 декабря 2020 23
Фото: customs.gov.md

Автомобиль посольства Молдавии в России был остановлен на молдавско-украинской границе при попытке вывоза большой партии анаболиков.

По данным таможенной службы республики, продукция из Молдавии была найдена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками дипломатического корпуса. В службе уточнили, что машину остановили на таможенном посту Паланка.

В МИД Молдавии также сообщили об этом инциденте. В ведомстве рассказали, что ведётся расследование произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший первый секретарь посольства РФ в Буэнос-Айресе Олег Воробьёв дал показания в Дорогомиловском суде Москвы по делу о поставках наркотиков из Аргентины в другие страны через российское диппредставительство.
 

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