Машину посольства Молдавии в РФ остановили при вывозе контрабанды

Автомобиль посольства Молдавии в России был остановлен на молдавско-украинской границе при попытке вывоза большой партии анаболиков.
По данным таможенной службы республики, продукция из Молдавии была найдена в грузовом отсеке микроавтобуса с номерными знаками дипломатического корпуса. В службе
В МИД Молдавии также сообщили об этом инциденте. В ведомстве рассказали, что ведётся расследование произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший первый секретарь посольства РФ в Буэнос-Айресе Олег Воробьёв дал показания в Дорогомиловском суде Москвы по делу о поставках наркотиков из Аргентины в другие страны через российское диппредставительство.