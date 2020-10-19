Меган Маркл на фотосессии снялась в украшениях по цене квартиры в Москве

https://static.news.ru/photo/263bd1aa-11f6-11eb-8342-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Pool/Global Look Press

Меган Маркл вместе со своим супругом принцем Гарри снялась в фотосессии для журнала Time в украшениях стоимостью в сотни тысяч фунтов стерлингов.

На опубликованном в Instagram чёрно-белом снимке Маркл позирует в кресле, в то время как её супруг сидит рядом на подлокотнике. Примечательно, что на Маркл можно заметить классический костюм Alexander McQueen за £1820 (184 тысячи рублей).

Дополнительно герцогиня Сассекская надела золотые часы бренда Cartier за £17,8 тысяч (1,8 млн рублей). Известно, что данное украшение ранее принадлежало принцессе Диане. Также образ Маркл дополнили золотой браслет Cartier модели Love за £6 тысяч (606 тысяч рублей) и обручальное кольцо с бриллиантами за £271 тысячу (27 млн рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что королева Елизавета хотела отправить Меган Маркл и принца Гарри в Африку, чтобы супруги какое-то время отдохнули от жизни во дворце. Соответствующая информация представлена в книге королевского эксперта и британского историка Роберта Лейси «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда».

Так, согласно плану королевы, в Африке супруги продолжили бы выполнять свою миссию, однако на них бы не так давили общественность и пресса, а на частную жизнь оставалось больше времени.