Макрона освистали алжирцы в ходе его визита в страну

Фото: Anis Belghoul/AP/ТАСС

Прибывшего с визитом в Алжир президента Франции Эммануэля Макрона встретила недовольная толпа, сообщает France Info. По информации телеканала, после прибытия главы государства в город Оран местные жители начали выкрикивать грубые оскорбления в его адрес, заставив понервничать телохранителей президента. Случилось это после того, как Макрон вышел из музыкального магазина Disco Maghreb.

В 150 метрах от магазина глава государства вышел из машины для импровизированного общения с народом, от которого службы безопасности покрылись холодным потом. Неожиданно Эммануэль Макрон потратил несколько минут, чтобы пожать руки, сделать несколько фото в толпе, телохранители при этом были на взводе, — сообщает телеканал.

Недовольные алжирцы начали выкрикивать следующие лозунги: «Да здравствует Алжир!», «Мы у себя дома» и «Франция пожирает нашу страну» и другие. На видеофрагменте, запечатлевшем происходящее, можно увидеть, как Макрон после недолго общения выразил благодарность собравшимся и быстро ретировался на своем автомобиле.

Ранее читатели газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова о поддержке Украины и призыв к французам «принять цену свободы». Некоторые французы не оценили выступление президента по случаю годовщины освобождения юга республики от нацистов и его высказывания о трудных для Франции временах. Во время выступления они напомнили ему о провале Наполеона, пытавшегося осуществить континентальную блокаду.