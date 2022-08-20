«Наглый президент»: Макрона раскритиковали за его слова о поддержке Киева Читатели Le Figaro напомнили Макрону о провале Наполеона после слов президента о цене свободы

Фото: IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press

Читатели газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за слова о поддержке Украины и призыв к французам «принять цену свободы». Некоторые французы не оценили выступление президента по случаю годовщины освобождения юга республики от нацистов и его высказывания о трудных для Франции временах. Во время выступления они напомнили ему о провале Наполеона, пытавшегося осуществить континентальную блокаду.

Я считал, что рубль должен рухнуть в любую секунду, что отключение от SWIFT уничтожит экономические возможности россиян и что Россия обречена на дефолт. И где мы полгода спустя? Санкции потерпят неудачу, как провалилась континентальная блокада Наполеона, — написал пользователь с ником Subehllort.

Другой читатель газеты с ником jef назвал Макрона «наглым президентом». По его словам, за «плохие решения» главы страны приходится расплачиваться ее жителям.

Какой же наглый у нас президент. Сначала он присоединился к США, не беспокоясь о мире в Европе. Теперь мы должны заплатить за плохие решения, которые он принял. И мы осмеливаемся заговаривать о демократии! — возмутился читатель.

Thierry LARONDE написал, что под лозунгом о свободе Макрон имел в виду, что у Франции больше нет суверенитета, а критики Парижа — «плохие парни», не желающие «бороться за свободу». Некто под ником AZUR001 отметил, что происходящее не цена свободы, а цена геополитической игры, которую не предусмотрели.

Ранее стало известно, что президент Франции в телефоном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал финансовую поддержку Киеву и помощь в восстановлении страны. Макрон также пообещал оказать содействие в вывозе зерна из порта Одессы.