Макрон выразил надежду, что Россия вернётся к «нормандскому формату»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за ситуации в его стране на Западе обсуждается введение против России экономических санкций. Одной из предлагаемых мер является отключение от международной системы SWIFT, отметил дипломат в беседе с CNBC.

Кулеба пояснил, что «на случай агрессии» рассматриваются экономические санкции, в числе которых ограничение торговли, инвестиций и банковских операций, а также санкции в отношении суверенного долга России. И, конечно, «ядерный вариант»,...