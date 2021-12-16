Макрон выразил надежду, что Россия вернётся к «нормандскому формату»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:33, 17 декабря 2021
Эммануэль МакронФото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в Париже рассчитывают на возвращение России к дискуссии в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине. Выступая на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе, он выразил надежду, что прогресса в этом вопросе удастся добиться в ближайший месяц, сообщает ТАСС.
[Необходимо] вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, Минские соглашения и «нормандский формат». Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели, — подчеркнул Макрон.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пожелал отдать США главную роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Он надеется, что роль Вашингтона не останется эпизодической. Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надёжнее и эффективнее, подчеркнул Зеленский.