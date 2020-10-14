Макрон: во Франции началась вторая волна коронавируса

https://static.news.ru/photo/3f84c42a-0e5c-11eb-9e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

Вторая волна COVID-19 началась во Франции. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон

Фактически вирус, с которым мы знакомы теперь уже на протяжении восьми месяцев, возвращается. Мы находимся в ситуации, которую часто называют второй волной, — цитирует его ТАСС.

Макрон добавил, что в стране не теряли контроль над ситуацией, однако власти страны очень обеспокоены. Он также отметил, что после первой волны коронавируса были сделаны соответствующие выводы.

Как писал NEWS.ru Макрон ввёлв ряде городов (в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе) комендантский час с 21:00 до 06:00.