Макрон: во Франции началась вторая волна коронавируса

Вторая волна COVID-19 началась во Франции. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон
Фактически вирус, с которым мы знакомы теперь уже на протяжении восьми месяцев, возвращается. Мы находимся в ситуации, которую часто называют второй волной, —
цитируетего ТАСС.
Макрон добавил, что в стране не теряли контроль над ситуацией, однако власти страны очень обеспокоены. Он также отметил, что после первой волны коронавируса были сделаны соответствующие выводы.
Как писал NEWS.ru Макрон ввёлв ряде городов (в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе) комендантский час с 21:00 до 06:00.
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