Макрон считает, что ситуация на Украине может ухудшиться
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:03, 03 марта 2022
Эммануэль МакронФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что ситуация на Украине может стать ещё хуже, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на администрацию французского лидера. Отмечается, что Макрон после недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным был настроен крайне «пессимистично».
Президент республики ожидает, что худшее ещё впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадёживало. Российский лидер был настроен решительно, — сказал представитель администрации французского президента.
Ранее Макрон заявил, что будет работать над прекращением боевых действий на Украине. По его словам, осуждая действия России и применяя к ней санкции, необходимо оставлять открытым путь для контактов с Москвой, чтобы добиться перемирия, «когда условия это позволят».
Путин в ходе недавней беседы с французским коллегой прокомментировал его обращение к согражданам по поводу событий на Украине. Российский президент не согласился с рядом озвученных Макроном тезисов и дал аргументированные пояснения. Он также заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае, сообщается на сайте Кремля.