Макрон считает, что ситуация на Украине может ухудшиться

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что ситуация на Украине может стать ещё хуже, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на администрацию французского лидера. Отмечается, что Макрон после недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным был настроен крайне «пессимистично».

Президент республики ожидает, что худшее ещё впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадёживало. Российский лидер был настроен решительно, — сказал представитель администрации французского президента.

Ранее Макрон заявил, что будет работать над прекращением боевых действий на Украине. По его словам, осуждая действия России и применяя к ней санкции, необходимо оставлять открытым путь для контактов с Москвой, чтобы добиться перемирия, «когда условия это позволят».

Путин в ходе недавней беседы с французским коллегой прокомментировал его обращение к согражданам по поводу событий на Украине. Российский президент не согласился с рядом озвученных Макроном тезисов и дал аргументированные пояснения. Он также заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае, сообщается на сайте Кремля.