Макрон рассказал, какой он видит Европу после пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/17c114ca-ae80-11ea-b172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global look Press

Европа должна выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, более сплоченной и независимой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Необходима консолидация Европы, которая утверждает свою независимость, культуру, самобытность в отношениях с Китаем, США, в мире, переживающем хаос, — цитирует ТАСС его обращение к нации.

Он добавил, что будет отстаивать позицию солидарной, независимой и сильной Европы на предстоящем в июле саммите ЕС.

Как писал NEWS.ru, Макрон сообщил о выделении из бюджета 500 млрд евро для поддержки экономики страны. в условиях пандемии коронавируса. По словам Макрона, французское правительство приняло все возможные меры для защиты занятости и помощи всем гражданам.