Макрон передумал побеждать Россию Макрон: Франция никогда не поддержит идею полного разгрома России

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал изданию Le Journal du Dimanche по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, что его страна никогда не выступала и не будет выступать за разгром РФ. Глава государства добавил, что те, кто этого желает, хотят прежде всего сокрушить Россию. Несмотря на это, он добавил, что странам Запада необходимо усилить поддержку украинских властей.

Я не думаю, как некоторые, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на ее территории. Эти наблюдатели хотят прежде всего сокрушить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет, ― сказал Макрон.

По его мнению, возвращение сторон к переговорам может спровоцировать только наступление Украины на фронте. Он выступил против того, чтобы конфликт затягивался, так как тогда «главными проигравшими окажутся европейцы».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме, сказал, что цели гибридной войны, которую страны Запада ведут против России, — нанести ей поражение на поле боя и разрушить экономику. Тем самым Запад намерен превратить РФ в страну-изгоя, сказал министр. При этом он добавил, что попытки изолировать Россию провалились.