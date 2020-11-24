Макрон: карантин во Франции может быть отменён

https://static.news.ru/photo/4847c808-2e8e-11eb-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: L.Urman/Global Look Press

Во Франции 15 декабря могут отменить режим карантина. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В зависимости от развития ситуации и эпидемиологических показателей карантин может быть отменен 15 декабря... Мы сможем снова перемещаться без разрешения, в том числе между регионами, и провести Рождество в семье, — цитирует его РИА Новости.

Макрон добавил, что это станет возможным, если число заболевших COVID-19 за сутки не будет превышать 5 тысяч человек, а в реанимации будут находиться 2,5–3 тысячи человек. Но даже в этом случае после отмены карантина будет введён комендантский час с 21:00 до 07:00.

Власти Франции приняли решение смягчить с 28 ноября карантинные меры, принятые в конце октября в связи с распространением нового коронавируса. С этого дня прогулки и физическая активность на улице будут разрешены в пределах 20 км и в течение трёх часов. Школьникам разрешат играть на улице, а работа магазинов будет продлена до 21:00.

Во Франции с 30 октября действует общенациональный карантин. Он продлится до 1 декабря. В стране закрыты заведения общественного питания, а также магазины, не относящиеся к списку первоочередных. Кроме того, запрещены передвижения из одного региона страны в другой.

Как писал NEWS.ru, католики во Франции провели акции протеста, призвав власти разрешить мессы. Наиболее масштабные акции прошли в Страсбурге, Бордо и Нанте. Ранее богослужения в храмах были запрещены в качестве мер по борьбе с коронавирусом. Согласно действующим санитарным ограничениям, все массовые мероприятия в культовых местах запрещены. При этом они продолжают работать.