Во Франции требуют разрешить католические мессы

https://static.news.ru/photo/5091289c-2754-11eb-a91e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Католики во Франции провели акции протеста, призвав власти разрешить мессы. Наиболее масштабные акции прошли в Страсбурге, Бордо и Нанте.

Ранее богослужения в храмах были запрещены в качестве мер по борьбе с коронавирусом. Согласно действующим санитарным ограничениям, все массовые мероприятия в культовых местах запрещены. При этом они продолжают работать.

На акциях протеста верующие выразили несогласие с запретом на собрания в соборах и храмах. Они потребовали от властей разрешить проводить службы. Однако из-за массовости одной такой акции возле церкви Сен-Сюльпис в Париже проводить её повторно тоже запретили, сообщает ТАСС.

При этом в поддержку верующих выступил председатель сената (верхняя палата парламента) Жерар Ларше. Он считает, что при соблюдении санитарных норм такие акции можно проводить. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен намерен принять 16 ноября представителей разных конфессий, чтобы обсудить эту проблему.

Во Франции с 30 октября действует общенациональный карантин. Он продлится до 1 декабря. В стране закрыты заведения общественного питания, а также магазины, не относящиеся к списку первоочередных. Кроме того, запрещены передвижения из одного региона страны в другой.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Федерации госпиталей Франции Фредерик Валету заявил, что власти страны из-за нехватки мест в больницах намерены отправлять некоторых заболевших коронавирусом на лечение в Германию.