Макрон: спецоперация России на Украине — покушение на стабильность в Европе

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Спецоперация России на Украине нарушает устав ООН, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт ТАСС. В ходе телеобращения к нации он назвал действия России покушением на стабильность и мир в Европе.

Макрон добавил, что Франция примет необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности европейских союзников.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. 24 февраля лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении Москвы.