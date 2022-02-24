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Макрон: спецоперация России на Украине — покушение на стабильность в Европе

Макрон: действия России на Украине нарушают устав ООН и нарушают стабильность в Европе и мире
15:46, 24 февраля 2022
Макрон: спецоперация России на Украине — покушение на стабильность в Европе Эммануэль Макрон Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press
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Спецоперация России на Украине нарушает устав ООН, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передаёт ТАСС. В ходе телеобращения к нации он назвал действия России покушением на стабильность и мир в Европе.

Макрон добавил, что Франция примет необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности европейских союзников.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. 24 февраля лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении Москвы.

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