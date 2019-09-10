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Американский миллиардер Билл Гейтс рассказал, что его восхищало мастерство публичных выступлений покойного главы Apple Стива Джобса. Из-за чего один из основателей Microsoft завидовал коллеге по IT-сфере.

Он мог рассказывать про NeXT Computer (проект, которым Джобс занимался после ухода из Apple в 1985 году. — News.ru), который не был так уж хорош, но все в аудитории были...