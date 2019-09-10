Бывший баскетболист Майкл Джордан заявил, что направит $1 млн организациям, которые занимаются ликвидацией разрушений, связанных с ураганом «Дориан» на Багамских островах.
Спортсмен регулярно посещает эти территории и владеет там недвижимостью, передаёт
Сердцем я со всеми, кто страдает, и кто потерял близких, — подчеркнул он.
Джордан отметил, что «опустошён» произошедшим.
Как писал News.ru, ураган «Дориан» обрушился на западное побережье США и Багамские острова. В результате стихии пострадали по меньшей мере 20 млн американцев, наибольший удар ураган нанёс по находящимся вблизи Флориды Багамским островам, где он стал мощнейшим с 1935 года, унёс жизни семи человек, размыл дороги, затопил местный аэропорт.