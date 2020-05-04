МАГАТЭ дало совет по дезинфекции респираторных масок

https://static.news.ru/photo/b1d6e0d6-8dfa-11ea-a365-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yi/Xinhua/Global Look Press

Ионизирующее излучение подходит для дезинфекции обычных хирургических масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты при уходе за пациентами с коронавирусом, за исключением респираторных масок, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Анализ исследования институтов во Франции, Израиле, Южной Корее, Польше и США об использовании радиации для дезинфекции респираторных масок типа N95 и FFP2 был проведён после запроса ряда стран. Маски такого типа используют врачи, так как они имеют фильтры для блокировки мелких частиц в воздухе. Выяснилось, что облучение этих масок для стерилизации от патогенных организмов для повторного использования уменьшает эффективность фильтров.

В связи с этим МАГАТЭ посоветовало стерилизовать с помощью гамма-излучения и рентгеновских лучей только хирургические маски, перчатки и другие средства защиты, передаёт ТАСС.

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