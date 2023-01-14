Мадуро призвал к созданию в Латинской Америке блока союзников России и КНР

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Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Латинской Америке следует создать политический блок союзников России и Китая. Именно совместно с Москвой и Пекином такой блок мог бы стать «новым полюсом силы», отметил он, выступая в парламенте страны, сообщает ТАСС.

Мадуро рассказал, что по этому поводу уже переговорил с лидерами Бразилии, Колумбии и Аргентины.

Настает новое время, особое время для того, чтобы объединить усилия и пути Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы приблизиться к созданию мощного блока политических сил, экономической мощи, которая будет разговаривать с миром, — подчеркнул президент Венесуэлы.

Такой блок мог бы разделять общие цели, о которых говорят в Москве и Пекине, добавил Мадуро. По его словам, единый и развитой блок нужен, чтобы такой мир наступил.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты не намерены бесконечно наблюдать со стороны, как державы, не относящиеся к Западному полушарию, пытаются усиливать там свое влияние. При этом Россия, Китай и Турция ведут себя на американском «заднем дворе» всё более самоуверенно и безнаказанно. NEWS.ru разбирался, почему страны Латинской Америки выходят из сферы влияния Вашингтона.