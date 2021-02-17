Мадуро пообещал привиться российской вакциной от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9678ffae-e17f-11e9-a6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcos Salgado/Xinhua

Привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», едва лишь появится такая возможность, пообещал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Я привьюсь вакциной «Спутник V». Мы с [супругой] Сесилией сделаем это, как только сможем, — пообещал Мадуро.

До этого президент Венесуэлы рассказал, что российская вакцина против коронавируса показали 100% эффективности во время клинических испытаний в его стране. Он также отметил, что у пациентов не было зафиксировано никаких осложнений.

В настоящее время в мире существует несколько вакцин против коронавируса. В России зарегистрированы препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США население начали прививать вакцинами от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании также используется продукция Pfizer, а также AstraZeneca.

Ранее Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья фаза прививки. Предполагается, что третья доза будет содержать вакцину, модифицированную с учётом мутаций вируса. Об этом писал NEWS.ru.