Фото: kremlin.ru

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о чрезмерной категоричности убеждений молодой шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая выступила на саммите ООН по проблемам климата. Политик лично встретилась с девушкой в кулуарах форума.

Меркель призналась, что её тронуло выступление. Однако указала на то, что Тунберг не упомянула о том, насколько широкие возможности для защиты климата открывают современные технологии и инновации, передает Deutsche Welle....