Николас Мадуро и Владимир Путин Николас Мадуро и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что настал лучший момент для укрепления отношений с Россией. По его словам, подтверждением этому служит его нынешний визит в Москву.

Визит в Россию укрепляет [наш] союз, [наше] двустороннее сотрудничество и вносит вклад во всестороннее развитие наших народов. [Это] уважительные и дружеские отношения, которые мы строили на протяжении последних 20 лет и для консолидации которых сейчас наступил наилучший момент, — написал он в своём Twitter.

Глава Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом 24 сентября. 25 сентября он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров президент РФ заявил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Боливарианской Республики. Он также заверил своего коллегу в поддержке диалога венесуэльских властей с оппозиционными силами. Любой отказ от него Российская Федерация считает «иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения», писал News.ru.

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