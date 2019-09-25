Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что настал лучший момент для укрепления отношений с Россией. По его словам, подтверждением этому служит его нынешний визит в Москву.
Визит в Россию укрепляет [наш] союз, [наше] двустороннее сотрудничество и вносит вклад во всестороннее развитие наших народов. [Это] уважительные и дружеские отношения, которые мы строили на протяжении последних 20 лет и для консолидации которых сейчас наступил наилучший момент, — написал он в своём Twitter.
The visit to Russia strengthens the alliance, bilateral cooperation and contributes to the integral development of our peoples. A relation of respect and friendship that we have been building for 20 years, and which is in the best moment [...] https://t.co/zIQ8qokc18— Nicolás Maduro (@maduro_en) 25 сентября 2019 г.
Глава Венесуэлы прибыл в Россию с официальным визитом 24 сентября. 25 сентября он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров президент РФ заявил, что Москва поддерживает все легитимные органы власти Боливарианской Республики. Он также заверил своего коллегу в поддержке диалога венесуэльских властей с оппозиционными силами. Любой отказ от него Российская Федерация считает «иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения», писал News.ru.