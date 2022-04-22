Мадуро обвинил Дуке в подготовке диверсий на территории Венесуэлы

Венесуэльский глава Николас Мадуро обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в подготовке диверсий на территории своей страны, пишет Venezolana de Televisión. По словам лидера Венесуэлы, Дуке намерен перебросить преступные группировки через границу для дальнейшей атаки на местных сотрудников полиции.

Иван Дуке совместно с преступными группировками внутри своей страны строит планы по внедрению лазутчиков через границу по разным тропам. Эти бандиты в первую очередь будут атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности, — заявил Мадуро.

Он считает, что таким образом Дуке рассчитывает ослабить силы безопасности Венесуэлы для дальнейшего нападения на «штабы полиции и армии» внутри страны. Мадуро назвал стратегию колумбийского главы «планом мафии наркоторговцев», сравнив её с политикой Пабло Эскобара.

Сначала убить полицейских, чтобы полиция потеряла боевой дух и эффективность, а затем напасть на штабы полиции и армии. Предупредите губернаторов, я не воздух сотрясаю — это план мафии наркоторговцев, которая управляет Колумбией, — высказался Мадуро.

В декабре 2020 года Мадуро признался, что в день парламентских выборов власти Колумбии готовили на него покушение. Он рассказал, что в подготовке убийства принимал участие Дуке. Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря. В них участвовали 107 партий и объединений. Более 20 политических сил, в том числе партия оппозиционера Хуана Гуайдо, которого ряд глав европейских стран называют «избранным президентом» Венесуэлы, отказались от участия в выборах.