https://static.news.ru/photo/55c2d348-5701-11ea-b971-fa163e074e61_660.jpg Мадонна и Жан-Поль Готье Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитый французский кутюрье Жан-Поль Готье выразил восхищение премьерой шоу американской певицы Мадонны «Мадам Х» в Париже.

Исполнительница, по традиции, во время концерта спустилась в зал и поприветствовала VIP-гостя, предложив ему выпить шампанского.

Рад видеть тебя. Я люблю твоё шоу, — цитирует РЕН ТВ Готье.

Мадонна в ответ похвалила фрик-шоу французского модельера, с которым он гастролировал в России. Готье также обнял и поцеловал Мадонну.

Ранее NEWS.ru писал, что 6 февраля в Москве прошла премьера нового сценического проекта знаменитого французского кутюрье Жан-Поля Готье Fashion Freak Show. Легендарный модельер лично представил премьеру московской публике.