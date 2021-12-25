Люди Х не смогли доказать британскому суду свою самобытность

Люди, поменявшие свой биологический пол, а также небинарные люди, постоянно сталкиваются с ограничениями, которые не ведомы их согражданам, живущим в том поле, с которым они родились, жалуются активисты движения в защиту прав сексуальных меньшинств. Причём дискриминацию и трансгендеры, и люди с неопределённым полом испытывают даже в тех странах, которые считают себя самыми передовыми во всём, что касается равноправия: Великобритании, Германии и большинстве других странах Евросоюза (ЕС). Ещё более зажатое положение у них в государствах, где господствуют традиционалистские нормы общественной, семейной и сексуальной жизни. NEWS.ru выяснил, чем недовольны «половые перебежчики» и в каких странах им жить хорошо, в каких непросто, а в каких — вообще опасно.

Высший суд Великобритании отказал в иске, который по инстанциям дошёл до него от жителя (или жительницы) Лондона. В нём истец требует, чтобы в заграничном паспорте можно было бы помимо двух традиционных полов, мужского (М) и женского (F), указывать и «нейтральный» пол (Х).

PrinceEvansSolicitors/facebook.com

Кристи Элан-Кейн судится за это право около 10 лет, проходя по всем ступеням британской судебной системы. Активист(ка) пытается безуспешно доказать, что для так называемых небинарных людей — которые не могут решить для себя, принадлежат они к мужскому или женскому полу, — принудительное помещение их в рамки двух доступных полов является нарушением прав человека.

Королевский Высший суд, однако, не усмотрел нарушения каких-либо прав истца (и представляемого им сообщества в целом), постановив, что «половая принадлежность устанавливается при рождении, является биографическим фактом и служит для установления личности человека».

Поскольку все национальные судебные инстанции в Соединённом Королевстве теперь пройдены, Элан-Кейн собирается подавать апелляцию в последнюю оставшуюся — Европейский суд про правам человека (ЕСПЧ).

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I VERY MUCH REGRET TO INFORM EVERYONE THAT JUSTICE WAS NOT SERVED TODAY



THE CASE WILL NOW GO TO THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN STRASBOURG. — Christie Elan-Cane (@ChristieElanCan) December 15, 2021

С прискорбием сообщаю, что юридическая машина сегодня не приняла нашу сторону. Правительство Британии и юридическая система оказались на неправильной стороне истории. Но это не конец — мы направляемся в Страсбург, — написал(а) Элан-Кейн.

Разочарование решением британского суда выразила представляющая интересы небинарных людей благотворительная организация Gendered Intelligence («Половая разведка»).

Небинарные люди сегодня в Великобритании не имеют способа отстаивать свою половую принадлежность законным путём. Это не только дискриминирует нас, но и стирает целое демографическое сословие, к которому в Соединённом Королевстве принадлежат десятки, если не сотни тысяч человек, — заявили в GI.

В организации назвали законы, на основании которых Высший суд принял сегодняшнее решение, «устаревшими и ненужными».

Поскользнулись на юридическом поле

Британия не единственная страна в Европе, отказывающаяся следовать «прогрессивным» тенденциям в области гендерного самоопределения граждан. Исключения составляют только Дания, Нидерланды, Германия, Мальта и Швеция.

Хотя на личном уровне секс-меньшинства не испытывают какой-то дискриминации, институционально в странах, где пока придерживаются традиционных семейных ценностей, представители ЛГБТ не могут усыновлять детей. Также родителям запрещено записывать в свидетельства о рождении детей какой-либо пол, кроме двух традиционных.

За пределами ЕС законодательно допустили возможность для желающих идентифицировать себя третьим полом Канада, Аргентина, Новая Зеландия, Индия и Бангладеш (с 2014 года), Непал (с 2007 года) и Пакистан. Аналогичные изменения в законодательство обсуждаются и на Шри-Ланке. В то же время в Австралии правозащитники добиваются юридического запрета на хирургическое вмешательство в органы малолетних детей, появившихся на свет с признаками гермафродитизма и родители которых желают перевести младенцев в тот или иной чётко выраженный пол.

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Принятие или непринятие «прогрессивных» гендерных новшеств слабо коррелируется с политическими режимами стран, где такие шаги сделаны, сказала NEWS.ru Галина Силласте, бывшая членом российской делегации на конференции ООН в Пекине (1995), специально посвящённой конфликту понятий в гендерной тематике.

Критерий здесь, согласно решениям ООН, существует только один: способность людей воспроизводить потомство. Соответственно, никакие варианты, кроме союза мужчины и женщины, не рассматриваются в качестве полноправных альтернатив. Поэтому далеко не все страны считают, что легализация небинарности — это шаг в прогрессивном направлении. Галина Силласте руководитель научной школы «Гендерная и экономическая социология», завкафедрой социологии Финуниверситета при правительстве РФ руководитель научной школы «Гендерная и экономическая социология», завкафедрой социологии Финуниверситета при правительстве РФ

Мотивировка, которой суд Великобритании обосновал отказ в иске Кристи Элан-Кейн, как раз и зиждется на принятой на пекинской конференции норме, что пол человека определяется при рождении и на него никак не влияют все последующие социальные или личные перемены в жизни, указывает эксперт.

Бьют не по паспорту

При этом «прогрессивные» формальные нормы, позволяющие записывать в документах нейтральный пол в ряде стран, сами по себе не гарантируют лояльного отношения местного глубоко консервативного общества к обладателям «третьей графы» или к тем, кто эту её поменял в течение жизни.

Сугубо формально Верховный суд Пакистана оказался в чём-то даже более восприимчивым к правам сексуальных меньшинств, чем суд бывшей метрополии. В 2009 году он определил, что «хиджрас» (так неофициально называют в этой стране людей, сменивших пол, либо подвергшихся кастрации, либо не имеющих чёткой половой принадлежности) имеют равные гражданские права с основным населением, а в 2011 году в Исламабаде постановили , что представители ЛГБТ-сообщества и других нетрадиционных ориентаций имеют право голосовать на выборах и выдвигать своих кандидатов. Таких избирателей в стране насчитывается примерно полмиллиона.

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Тем не менее недавно в пакистанской экономической столице Карачи активистка, выступающая по никак не связанным с гендерными проблемами климатическим темам, была под дулом пистолета похищена, избита и изнасилована после того, как стало известно о том, что она при рождении была мужчиной.

Специфика Пакистана в данном случае состоит в том, что пострадавшая не желает заявлять о случившемся в полицию, опасаясь ещё более серьёзных проблем. Такая обеспокоенность не беспочвенна, поскольку, по данным правозащитников, в прошлом пакистанские полицейские сами не раз применяли силу к представителям местного ЛГБТ-сообщества. Вдобавок, сотрудники больниц этой страны отказываются принимать пациентов-трансгендеров или небинарных людей на том основании, что там предусмотрены только мужские и женские палаты.