Люди Х не смогли доказать британскому суду свою самобытность

Высший суд Великобритании отказал в иске, который по инстанциям дошёл до него от жителя (или жительницы) Лондона. В нём истец требует, чтобы в заграничном паспорте можно было бы помимо двух традиционных полов, мужского (М) и женского (F), указывать и «нейтральный» пол (Х).

Кристи Элан-Кейн судится за это право около 10 лет, проходя по всем ступеням британской судебной системы. Активист(ка) пытается безуспешно доказать, что для так называемых небинарных людей — которые не могут решить для себя, принадлежат они к мужскому или женскому полу, — принудительное помещение их в рамки двух доступных полов является нарушением прав человека.

Королевский Высший суд, однако, не усмотрел нарушения каких-либо прав истца (и представляемого им сообщества в целом), постановив, что «половая принадлежность устанавливается при рождении, является биографическим фактом и служит для установления личности человека».

Поскольку все национальные судебные инстанции в Соединённом Королевстве теперь пройдены, Элан-Кейн собирается подавать апелляцию в последнюю оставшуюся — Европейский суд про правам человека (ЕСПЧ).

X PASSPORTS IN THE UK



I VERY MUCH REGRET TO INFORM EVERYONE THAT JUSTICE WAS NOT SERVED TODAY



THE CASE WILL NOW GO TO THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN STRASBOURG.