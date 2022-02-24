Лукашенко: Украину предупреждали о спецоперации российских военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о начале российской спецоперации, но не предприняло никаких шагов, передаёт «Пул Первого». Он также заявил, что белорусские военные не участвуют в военной операции на Украине.

Президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву, — так Лукашенко прокомментировал обращение представителя военного руководства Украины к коллегам в Белоруссии.

Ранее 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении рассказал, что пытался связаться с президентом Путиным, «но в ответ — тишина, хотя тишина должна быть в Донбассе». Сейчас на Украине введено военное положение.

Глава Белоруссии также отверг обвинения в участии белорусских военных в спецоперации на Украине.

Мы тут оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Ещё раз говорю: наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут, - заявил он.

Ранее погранслужба Украины сообщала, что Вооружённые силы России атаковали границу с Белоруссией при поддержке армии РБ. Там добавили, что на их подразделения, наряды и пункты пропуска ведутся атаки «с применением артиллерии, тяжёлой техники и стрелкового оружия». В ведомстве добавили, что операция российских войск проходит «в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

До этого власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью «защиты от украинской агрессии».