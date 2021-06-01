Лукашенко назвал условия переброски российских военных в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в каком случае российские военные подразделения могут быть переброшены в республику. Его слова приводит «Беларусь сегодня».
Политик
Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь, — отметил Лукашенко, подчеркнув, что базы и аэродромы для этого уже определены.
Политик добавил, что западные страны создают военные базы в Польше, при этом Белоруссию «начинают мочить по всем направлениям», заявляя, что республика становится страной с иностранными войсками.
Также на встрече в Сочи лидеры двух государств обсудили кооперацию в военно-промышленном комплексе и поставки современного российского оружия в республики. Пока неизвестно, на каких условиях это будет сделано. Он поручил должным лицам определиться, что из современного российского оружия необходимо Белоруссии.
Ранее Путин и Лукашенко на встрече в Сочи не обсуждали переход стран на единую валюту. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.