Лукашенко назвал условия переброски российских военных в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/2abe5dba-c2c2-11eb-b58d-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в каком случае российские военные подразделения могут быть переброшены в республику. Его слова приводит «Беларусь сегодня».

Политик сообщил , что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи не обсуждались вопросы переброски на постоянной основе российских военных на территорию республики. Он добавил, что концепция военной безопасности Союзного государства не предполагает такую необходимость, тем не менее в случае обострения военной обстановки подразделения армии России могут быть в течение суток отправлены в страну.

Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь, — отметил Лукашенко, подчеркнув, что базы и аэродромы для этого уже определены.

Политик добавил, что западные страны создают военные базы в Польше, при этом Белоруссию «начинают мочить по всем направлениям», заявляя, что республика становится страной с иностранными войсками.

Также на встрече в Сочи лидеры двух государств обсудили кооперацию в военно-промышленном комплексе и поставки современного российского оружия в республики. Пока неизвестно, на каких условиях это будет сделано. Он поручил должным лицам определиться, что из современного российского оружия необходимо Белоруссии.

Ранее Путин и Лукашенко на встрече в Сочи не обсуждали переход стран на единую валюту. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.