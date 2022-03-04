Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине и санкции
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:21, 04 марта 2022
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине, а также введённые Западом против стран санкции. Лукашенко также отметил, что какой-либо кризис в России сильно отразится на Белоруссии.
Если рухнет Россия, вместе с ней пойдем и мы, — сказал Лукашенко.
Белорусский президент ранее заявил, что Запад хочет добиться втягивания Белоруссии в конфликт на Украине и ослабления её границ. Он подчеркнул, что Минску известно об этих замыслах.
4 марта Лукашенко подписал решение референдума о внесении поправок в конституцию. По его словам, с принятием обновлённой конституции республика остаётся с сильной государственной властью. Лукашенко подчеркнул, что главный закон страны впервые знаменует построение суверенного белорусского государства. Он добавил, что обновлённая конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта.
3 марта Центризбирком Белоруссии утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. За принятие изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проголосовали 4 440 830 граждан, или 65,16% внесённых в списки для голосования. Против принятия конституционных поправок проголосовали 12,78% участников референдума.