Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине и санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине, а также введённые Западом против стран санкции. Лукашенко также отметил, что какой-либо кризис в России сильно отразится на Белоруссии.

Если рухнет Россия, вместе с ней пойдем и мы, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент ранее заявил, что Запад хочет добиться втягивания Белоруссии в конфликт на Украине и ослабления её границ. Он подчеркнул, что Минску известно об этих замыслах.

4 марта Лукашенко подписал решение референдума о внесении поправок в конституцию. По его словам, с принятием обновлённой конституции республика остаётся с сильной государственной властью. Лукашенко подчеркнул, что главный закон страны впервые знаменует построение суверенного белорусского государства. Он добавил, что обновлённая конституция Белоруссии вступит в силу 15 марта.